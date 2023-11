BPOLI-KN: Vier Gesuchte Männer bei der Einreise an der Grenze festgenommen

Ravensburg (ots) - Unbekannte haben gleich vier Fahrkartenautomaten am Bahnhof Ravensburg beschädigt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Mitarbeitende der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG stellten den Schaden am 17. November 2023 fest. Die Fahrkartenautomaten der Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG und der Deutschen Bahn ...

