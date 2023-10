Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 34-jähriger Mann am Buxtehuder Bahnhof überfallen und beraubt - Polizei sucht Tatverdächtigen und Zeugen, Rucksack einer 83-jährigen Senioren bei Überfall in Buxtehude geraubt - Bargeld abgehoben

Stade (ots)

1. 34-jähriger Mann am Buxtehuder Bahnhof überfallen und beraubt - Polizei sucht Tatverdächtigen und Zeugen

Am Montag, den 02.10. ist es gegen kurz vor 23:30 h in Buxtehude in der Unterführung am Bahnhof zu einem Raubüberfall gekommen, für den die Ermittler jetzt den auffälligen Tatverdächtigen und Zeugen suchen. Der bisher unbekannte Täter war dabei aus Richtung Innenstadt gekommen und hatte sich mit dem 34-jährigen zunächst in einer osteuropäischen Sprache gestritten. Anschließend schlug er dem Opfer mit der Faust gegen den Kopf so dass dieser zu Boden ging. Es folgten weitere Tritte mit dem Fuß gegen den Kopf des 34-Jährigen. Eine zufällig anwesende Zeugin hatte daran couragiert eingegriffen und versucht den Täter von seiner Tat abzubringen. Der Räuber hatte sich den Rucksack des Opfers gegriffen und war dann damit wieder in Richtung Innenstadt geflüchtet. Der 34-Jährige wurde bei dem Überfall verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert werden.

Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 165 cm groß und sportlich schlank - Sehr kurze Haare oder Glatze - Hatte ein auffälliges Tattoo an einer Halsseite in Form eines Kussmundes in rosa oder blassrot - Trug zur Tatzeit einen schwarzen Tommy-Hilfiger-Pullover und einer schwarzen Jogginghose der Marke Nike - Sprach ebenfalls in einer osteuropäischen Sprache

Die Beamten des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des Polizeikommissariats Buxtehude bitten weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Überfall oder der Identität des Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

2. Rucksack einer 83-jährigen Senioren bei Überfall in Buxtehude geraubt - Bargeld abgehoben

Am gestrigen Vormittag gegen 10:50 h wurde in Buxtehude in der Kirchenstraße eine 83-jährige Seniorin von drei bisher unbekannten Täter überfallen.

Einer der drei dunkel gekleideten Männer hielt der Buxtehuderin von hinten den Mund zu während die anderen beiden Täter ihr ihren Rucksack entrissen. Anschließend flüchteten die drei Räuber mit ihrer Beute in Richtung Innenstadt. Das Opfer blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Noch im Verlaufe des Vormittags wurde kurze Zeit später mit der EC-Karte aus der Geldbörse im Rucksack in der Filiale der Deutschen Bank in der Bahnhofstraße über 1.000 Euro Bargeld vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Die Polizei Buxtehude sucht jetzt Zeugen, die den Überfall oder die Täter beobachtet haben und bitte diese sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell