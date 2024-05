Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tabak im Visier - Täter steigen in Supermarkt ein

Radevormwald (ots)

In der Elberfelder Straße sind Kriminelle vergangene Nacht (28. Mai) in ein Lebensmittelgeschäft eingedrungen. Die Täter hattes es auf Tabakwaren abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter gegen 3:30 Uhr eine Nebeneingangstür auf und gelangten so in den Supermarkt. Dort hatten sie die Zigarettenregale im Bereich der Kassen im Visier. Auf einer Videoüberwachung ist ein maskierter Mann zu sehen, der die Zigarettenschachteln in einen Sack packte.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell