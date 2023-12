POL-OG: Offenburg - Spielautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Zu mehreren Protestaktionen von Landwirten im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg kam es am Montag zwischen 15 und 20:15 Uhr. Hierbei kam es teilweise zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Achern beteiligten sich bis zu 40 und in Oberkirch ungefähr 70 Traktorfahrer an den Versammlungen. Im Bereich des Autobahnkreisels beim sogenannten Offenburger Ei kam ...

