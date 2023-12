POL-OG: Lahr - Diebstahl und hoher Sachschaden, Zeugen gesucht

Rheinmünster (ots) - Nicht nur in Rheinmünster und im Umfeld des lokalen Airports sorgen die Polizeibeamten des Polizeipostens Rheinmünster-Flughafen für Sicherheit, auch im Inneren gibt es immer wieder Anlässe, die ein Einschreiten für die Flugsicherheit zur Folge haben. So sorgte beispielsweise die erhebliche Alkoholisierung von rund zwei Promille dafür, dass am Samstag gegen 11 Uhr einem 45 Jahre alten Passagier ...

mehr