Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Frontalzusammenstoß - Verbindungsstraße gesperrt - Folgeunfall-

Achern (ots)

Nach der Frontalkollision am Montagmorgen in der Straße "Im Oberfeld" war die Unfallaufnahme kurz nach 12 Uhr beendet und die Straßensperrung konnte aufgehoben werden. Die 82 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacherin wurde stationär im Ortenau Klinikum Offenburg aufgenommen. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf knapp 30.000 Euro beziffert. Eine 87-jährige Audi-Lenkerin hat gegen 11:10 Uhr die bestehende Straßensperrung ignoriert und sich an einem hierzu quer über die beiden Fahrspuren abgestellten Streifenwagen vorbeigemogelt. Neben dem Dienstfahrzeug verdeutlichten aufgestellte Pylonen und Blitzleuchten die Absperrung. An der Unfallstelle wollte die Seniorin überdies ein weiteres mit Blaulicht positioniertes Streifenfahrzeug passieren und kollidierte hierbei mit demselben. Trotz der Kollision setzte die Frau ihre Fahrt einige Meter fort und versuchte über einen dortigen Grünstreifen an der Unfallstelle vorbeizukommen. Der betagten Autofahrerin wurden die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Gegen sie wurden Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Streifschaden am Polizeifahrzeug beträgt etwa 1.000 Euro während am Audi der 87-Jährigen ein Schaden von rund 500 Euro entstanden sein dürfte.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell