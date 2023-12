Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Tatverdächtige identifiziert

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Drei junge Männer sollen in den frühen Freitagmorgenstunden zwei 17- und 19-Jährige vor einer Diskothek in der Marlener Straße überfallen und so um einen dreistelligen Betrag gebracht haben. Nach ersten Erkenntnissen soll das Trio die beiden jungen Heranwachsenden auf einem Parkplatz unvermittelt attackiert haben. Einem der Angegriffenen soll in diesem Zusammenhang eine schwarze Umhängetasche gewaltsam entrissen worden sein. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten Polizeikräfte in Tatortnähe zwei jugendliche Tatverdächtige einer Kontrolle unterziehen. Die Ermittlungen zu einem dritten Tatbeteiligten dauern an. Es wird nun wegen des Verdachts des Raubes ermittelt.

In diesem Zusammenhang prüfen die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg auch, ob die drei Tatverdächtigen mit einem ähnlichen Vorfall am Freitagabend im Umfeld eines Freizeitbades in der Stegermattstraße in Verbindung stehen könnten. Hier wurde ein 21-Jähriger zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr auf ähnliche Weise von drei noch Unbekannten angegriffen, welche gewaltsam an seine Umhängetasche gelangen wollten. Aufgrund seiner Gegenwehr ließen die Unbekannten von dem Mann ab.

Zeugen, die Hinweise zu einem der Vorfälle geben können, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

