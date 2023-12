Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Geklautes E-Bike aufgefunden, Eigentümer gesucht

Baden-Baden (ots)

Am Montagmorgen gegen 11 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Hauses der Straße "im Gutacker", dass an ihrem Gartenzaun ein schwarzes E-Bike der Marke Bosch abgeschlossen wurde. Die Beamten konnten feststellen, dass das Fahrrad wohl zuvor gestohlen wurde. Nun sucht die Polizei den Eigentümer des E-Bikes. Dieser hat die Möglichkeit sich beim Polizeirevier in Baden-Baden unter der Nummer 07221 680-0 zu melden. /ja

