Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer nach Kollision im Krankenhaus

Nümbrecht (ots)

Auf der L339 in Winterborn ist am Sonntag (26. Mai) ein 47-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Ein 46-jährige Frau aus Königswinter fuhr gegen 12:40 Uhr mit ihrem Hyundai auf der L339 aus Richtung Gaderoth kommend in Richtung Winterborn. An der Einmündung zur K 17 (Oberbreidenbacher Straße) wollte sie nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 47-jährigen Motorradfahrer aus Gummersbacher, der auf der L339 in Richtung Gaderoth unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Motorradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 46-Jährige erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

