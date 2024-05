POL-GM: Sachbeschädigung in leerstehender Gaststätte

Radevormwald (ots) - Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Freitag (24. Mai) um 17:40 Uhr auf der B 229 von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Der Mann aus Hilden fuhr nach Zeugenaussagen mit etwa 20-25 km/h auf der Landstraße und hatte offenbar Schwierigkeiten innerhalb der Fahrbahnmarkierungen zu bleiben. Schließlich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, landete ...

