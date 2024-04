Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bagger beschmiert

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte Täter besprühten in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Dienstagmorgen die rechte Seite eines Baggers mit Graffiti. Das Baufahrzeug stand in diesem Zeitraum auf einer Baustelle in der Fritz-Wagner-Straße in Bad Salzungen. Durch die Schmiererei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0083603/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell