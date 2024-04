Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß der Außenspiegel

Mehmels (ots)

Dienstagmorgen fuhr ein 54 Jahre alter Mann in seinem Toyota auf der Landstraße zwischen Mehmels und Wasungen. In einem Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen seinem Außenspiegel und dem eines entgegenkommenden Autos, welches zu weit auf seine Fahrspur gekommen war. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Wasungen fort. Am Außenspiegel entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0083536/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

