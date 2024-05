Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Im Graben gelandet - Blutprobe

Radevormwald (ots)

Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Freitag (24. Mai) um 17:40 Uhr auf der B 229 von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an. Der Mann aus Hilden fuhr nach Zeugenaussagen mit etwa 20-25 km/h auf der Landstraße und hatte offenbar Schwierigkeiten innerhalb der Fahrbahnmarkierungen zu bleiben. Schließlich kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, landete im Graben und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der ungefähr 2,24 Promille entspricht. Einen Führerschein konnte der 42-Jährige nicht vorweisen.

