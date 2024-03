Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht Polizei Betzdorf 16.03.2024/17.03.2024

Betzdorf (ots)

1.Brand im Wald

Tatort: Waldgebiet Herdorf-Daaden Tatzeit: Samstag, den 16.03.2024 10:30 Uhr Tathergang: Am Samstagvormittag wurde durch einen Angehörigen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr ein Brand im Unterholz im Waldgebiet Herdorf-Daaden gemeldet. Durch Mitteilung eines Rettungspunktes und in enger Zusammenarbeit mit der Rettungsleitstelle, konnten die Einsatzkräfte an den Brand herangeführt und somit ein größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zusätzlich werden insbesondere Anwohner und Spaziergänger nochmals sensibilisiert, Auffälligkeiten hiesiger Polizeidienststelle mitzuteilen.

2.Kupferdiebe schlagen gleich zweimal zu Tatort: Steinerother Straße, 57518 Steineroth Tatzeit: Freitag, den 15.03.2024 18:00 Uhr - Sonntag, den 17.03.2024 01:00 Uhr Tathergang: Unbekannte Täter entwendeten vermutlich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere hundert Kilo Kupfer aus einem Container von einem Firmengelände in Steineroth. Durch den sensibilisierten werkseigenen Sicherheitsdienst der Firma wurden sodann in der darauffolgenden Nacht erneut Unregelmäßigkeiten im Bereich des Firmengeländes festgestellt, welche auf einen erneuten Diebstahl oder zumindest Vorbereitungen dahingehend schließen lassen. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei Betzdorf bittet um Hinweise, insbesondere hinsichtlich auffälliger Fahrzeuge und/oder Personen im Bereich Steineroth/Dauersberg.

3.Schwerer Verkehrsunfall durch alkoholisierten Fahrer Tatort: Wissener Straße, 57580 Gebhardshain Tatzeit: Sonntag, den 17.03.2024 01:00 Uhr Tathergang: Um 01:00 Uhr nachts ereignete sich auf der Strecke von Wissen nach Gebhardshain ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Mann verlor in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über seinen PKW, überschlug sich mehrmals und fuhr eine Straßenlaterne um. Der Fahrer konnte durch eintreffende Ersthelfer versorgt und aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten festgestellt, dass der junge Mann zum Unfallzeitpunkt erheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Anschließend musste er zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus nach Siegen verbracht werden.

4.Mülltonnenbrand

Tatort: Struthofstraße, 57518 Betzdorf Tatzeit: Sonntag, den 17.03.2024 04:27 Uhr Tathergang: Am frühen Sonntagmorgen wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer ein brennender Müllcontainer mitgeteilt. Bei Eintreffen der verständigten Polizeibeamten befand sich ein Container bereits im Vollbrand und drohte auf einen danebenstehenden zweiten überzugreifen. Durch den engagierten Einsatz der Beamten konnte das Feuer mit eigenen Mitteln gelöscht und ein größerer Schaden am zweiten Container verhindert werden. Hinweise auf den oder die Täter, telefonisch an die Polizei Betzdorf 02741-9260.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell