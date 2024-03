Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Motorradhelmes

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, den 16.03.2024, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 22:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl im Bereich des Bahnhofes Altenkirchen. Der Geschädigte Jugendliche stellte sein Kleinkraftrad im Bereich des Bahnhofes Altenkirchen, in der Nähe der Wohnmobilparkplätze ab, legte seinen Motorradhelm und seine Motorradhandschuhe auf dem Trittbrett des Zweirades ab und überdeckte diese mit seiner Jacke. Als er später zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er feststellen, dass der Helm und die Handschuhe entwendet wurden. Die Jacke blieb zurück. Bei dem entwendeten Helm handelte es sich um einen auffallend grünen, sogenannten Jethelm. Die gestohlenen Handschuhe waren schwarzfarbend. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Zeugen hinsichtlich des geschilderten Vorfalls, insbesondere Anwohner im Nahbereich der Tatörtlichkeit werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen unter der der Nummer 02681/9460 oder per Email pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden

