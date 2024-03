Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 15.03. - 17.03.2024

Neuwied (ots)

Neuwied - Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Cannabisprodukten

Am 15.03.2024 gegen 10.55 Uhr kontrollierte eine Streife der PI Neuwied im Industriegebiet Neuwied einen Ford Transit. Bei dem 34jährigen Fahrzeugführer wurden drogentypische Beweisanzeichen festgestellt, ein Vortest verlief positiv auf THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neuwied ST Oberbieber - Promille am Morgen

Am 16.03.2024 kontrollierte eine Streife der PI Neuwied gegen 11.55 Uhr in Oberbieber in der Hochstraße einen Pkw. Bei der 38jährigen Fahrzeugführerin wurde starker Alkoholgeruch festgestellt, ein nach einiger Diskussion durchgeführter freiwilliger Alko-Test ergab einen Wert von 1,75 Promille. Der Dame wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Sie muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Neuwied - Mehrere Strafanzeigen nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Im Laufe des Wochenendes wurden vier versicherungspflichtige Fahrzeuge angehalten die nicht mit einem aktuellen Versicherungskennzeichen versehen waren. In allen Fällen waren Versicherungskennzeichen aus 2023 angebracht. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt. Die jeweiligen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren.

Neuwied - Serie von Kennzeichendiebstählen

In der Nacht von 15.03. auf den 16.03.2024 kam es im Bereich der Parkplätze unter der Rheinbrücke zwischen dem Rheintalweg und der Rheinstraße zu mehreren Kennzeichendiebstählen. In allen Fällen wurde das jeweilige hintere Kennzeichen entwendet. Entwendet wurden die Kennzeichen

NR-E 1551

NR-G 9019 NR-L 1199 NR-N 1382 NR-T1375 NR-W 1164 NR-SB 532 MYK-N998.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der hiesigen Dienststelle unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

