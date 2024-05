POL-GM: Abbiegeunfall mit drei Leichtverletzten

Gummersbach (ots) - Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen (23. Mai) im Bereich der Haltestelle "Tapetenfabrik" in der Kaiserstraße die Handtasche einer 47-jährigen Frau geraubt. Die Gummersbacherin war um kurz nach 5 Uhr auf der Kaiserstraße auf dem Weg in Richtung Innenstadt. In Höhe der Bushaltestelle sprachen drei junge Männer sie an und fragten nach der Uhrzeit. Als sie in ihrer Handtasche nach ihrem Handy griff, schnappte sich einer der Männer ihre ...

mehr