Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 20-jähriger Autofahrer flüchtet bei Erblicken der Polizei

Reichshof (ots)

Am Freitag (24. Mai) gegen 2.20 Uhr fuhr ein 20-Jähriger auf der Eckenhagener Straße aus Pochwerk kommend in Richtung der Einmündung Allenbacher Straße. Zum gleichen Zeitpunkt stand dort eine Streifenwagenbesatzung zwecks Verkehrsüberwachung. Als der 20-jährige aus Reichshof die Polizisten erblickte, hielt er sein Auto an, und flüchtete zu Fuß in Richtung eines Wohnhauses. Die Polizisten verfolgten den 20-Jährigen und forderten ihn mehrfach zum Stehenbleiben auf. Den Aufforderungen kam der 20-Jährige nicht nach. Er versteckte sich hinter einem Zaun, wo ihn die Beamten schließlich stellten. Der 20-Jährige widersetzte sich der Festnahme und schlug in Richtung der Beamten. Dabei zog sich ein Polizist leichte Verletzungen zu. Zusammen mit Verstärkungskräften brachten die Beamten den Mann zu Boden und fixierten ihn, wobei sich dieser leichte Verletzungen zuzog. Die Beamten brachten den 20-Jährigen zur Wache, wo ihm wegen des Verdachts auf Drogenkonsum eine Blutprobe entnommen wurde. Währenddessen zeigte er sich weiter unkooperativ und beleidigte die Beamten. In seinem Auto stellten die Polizisten Betäubungsmittel sicher.

