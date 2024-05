Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Holzbretter von Baumarktgelände gestohlen

Wipperfürth (ots)

Auf Holzbretter hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Samstag (18. Mai) und Dienstag auf das Aussengelände eines Baumarktes gelangt sind. Zwischen 16 Uhr am Samstag und 7 Uhr am Dienstag entfernten die Täter ein Zaunstück des Aussengeländes und bedienten sich an den Holzbrettern. Sie entkamen unerkannt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell