POL-WES: Wesel - Pkw flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrerin - Zeugensuche

Dinslaken (ots) - Am späten Sonntagabend, gegen 22 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei eine verdächtige Person auf einer umzäunten Baustelle an der Hedwigstraße in Dinslaken-Bruch. Unmittelbar vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte teilte der Zeuge mit, dass der Mann wieder zurück über den Zaun geklettert und in ein Auto auf dem gegenüberliegenden Parkplatz ...

mehr