POL-WES: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person in Hünxe

Moers (ots) - Am Donnerstagmittag (9. Mai), gegen 14.50 Uhr kam es an der Einmündung Eupener Straße / Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 53-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen zuzog. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 53-jährige Moerserin zur Unfallzeit die Lindenstraße in Richtung Bismarckstraße. An der Kreuzung Lindenstraße / ...

