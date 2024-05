Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Donnerstagmittag (9. Mai), gegen 14.50 Uhr kam es an der Einmündung Eupener Straße / Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 53-jährige Radfahrerin leichte Verletzungen zuzog.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 53-jährige Moerserin zur Unfallzeit die Lindenstraße in Richtung Bismarckstraße. An der Kreuzung Lindenstraße / Eupener Straße bog ein E-Scooter von der Eupener Straße nach rechts in die Lindenstraße in Richtung Kirschenallee ein. Der mit zwei Jugendlichen besetzte E-Scooter geriet beim abbiegen in den Gegenverkehr und stieß dort mit der Radfahrerin zusammen.

Durch den Zusammenstoß stürzten die drei Personen. Der Fahrer des E-Scooter stand danach auf und fuhr alleine davon, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern oder seine Personalien anzugeben. Der "Sozius" des E-Scooter lief zunächst ebenfalls weg, konnte aber von einer Zeugin festgehalten und zurückgebracht werden.

Bei dem Beifahrer / Sozius handelte es sich um einen 15-jährigen Moerser. Er wurde leicht verletzt an die Eltern übergeben.

Die 53-jährige Radfahrerin verletzte sich ebenfalls leicht. An ihrem Fahrrad entstand Sachschaden.

Der flüchtige E-Scooter-Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, ca. 12-15 Jahre alt, ca. 160-165 cm, kräftige Statur, dunkel gekleidet

Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Angaben zum flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02842-934-0 bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort zu melden.

/PR (Ref.: 240509-1605)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell