Moers (ots) - Am frühen Mittwochabend, gegen 19 Uhr, gerieten mehrere Männer vor einem Ladenlokal in einen Streit. Im Verlauf der Streitigkeiten kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 24-jährigen Moerser und einem 29-Jährigen aus Bad Berleburg. Dabei verletzte der 24-Jährige den 29-Jährigen mit einem Messer an einer Hand. Während der Auseinandersetzung warf ein bislang unbekannter Mann ein Fahrrad auf einen ...

