POL-DO: Mit Fotos sucht die Polizei Dortmund nach einem Betrüger und gibt Präventions-Tipps

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0021 Heike KÖTTING wurde am 25.02.1991 von Einbrechern in ihrem Haus in Dortmund-Scharnhorst getötet. Die Tatverdächtigen hatten Ortskenntnisse und wussten, dass das Opfer einen größeren Geldbetrag in ihrem Haus aufbewahrte. Es ist davon auszugehen, dass sich Tatverdächtige(r) und Opfer gekannt haben. Der rote Ford Fiesta des Opfers wurde nach der Tat entwendet und später in Frankreich ...

