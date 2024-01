Polizei Dortmund

POL-DO: Cold Case - Polizei bittet um Hinweise nach Mord im Jahr 1991

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0021

Heike KÖTTING wurde am 25.02.1991 von Einbrechern in ihrem Haus in Dortmund-Scharnhorst getötet. Die Tatverdächtigen hatten Ortskenntnisse und wussten, dass das Opfer einen größeren Geldbetrag in ihrem Haus aufbewahrte. Es ist davon auszugehen, dass sich Tatverdächtige(r) und Opfer gekannt haben. Der rote Ford Fiesta des Opfers wurde nach der Tat entwendet und später in Frankreich auf einer Autobahnraststätte aufgefunden.

Die Tat konnte bis heute nicht geklärt werden.

Wer kann Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen geben? Bitte melden Sie sich unter 0231-132-7441.

Ein Foto der Verstorbenen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/124083

Presseauskünfte erteilt ausschließlich Staatsanwältin Gülkiz Yazir von der Staatsanwaltschaft Dortmund unter Tel. 0231-132-26212 oder Pressestelle@sta-dortmund.nrw.de

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell