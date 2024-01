Polizei Dortmund

POL-DO: Versammlung in Form eines Autokorsos in der Dortmunder Innenstadt verläuft ohne nennenswerte Störungen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0022

Am heutigen Tag (8.1.) fand in der Dortmunder Innenstadt eine Versammlung in Form eines Autokorsos statt. Statt der angemeldeten Teilnehmerzahl von 30 Fahrzeugen nahmen 130 Autos daran teil. Die Strecke wurde daraufhin verkürzt. So konnten weitreichende Verkehrsstörungen vermieden werden.

Der Korso startete gegen 15.30 Uhr von den Parkplätzen an der Westfalenhalle in die Innenstadt sowie in die Nordstadt. Der Korso umrundete zweimal den Wall bevor er wieder zurück zu den Westfalenhallen fuhr und dort gegen 18.45 Uhr endete.

Es kam zu temporären Verkehrsstörungen auf der Strecke des Korsos.

Die Versammlung steht nicht in direkter Verbindung zu dem heute durchgeführten Traktorkorso. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5687406

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell