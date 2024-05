Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Leichtkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wesel (ots)

Am Donnerstag, den 09.05.2024, gegen 08.15 Uhr, befuhr in Alpen-Veen ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Xanten die Sonsbecker Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck. Im Bereich der Einmündung Sonsbecker Straße / Winnenthaler überholt ein 36-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Borken den langsamer werdenden Pkw. Der Pkw-Fahrer bog in die Winnenthaler Straße ab, wobei es zur Kollision kommt, durch die der 36-Jährige zu Fall kommt und sich schwer verletzt. Der Zweiradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik ausgeflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallörtlichkeit für ca. drei Stunden gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell