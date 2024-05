POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Rennradfahrern

Dinslaken (ots) - In der Nacht zum Mittwoch versuchten zwei Männer auf der Baustelle der Deutschen Bahn, die sich an der Hedwigstraße befindet, Stromkabel zu entwenden. Eingesetzte Polizeibeamte beobachteten gegen kurz nach drei Uhr zwei Männer in Höhe einer Bäckerei an der Hedwigstraße, die sich zwischen einem weißen Container und einem Bauzaun befanden. Einer ...

mehr