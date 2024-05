POL-WES: Moers - Gefährliche Körperverletzung

Kamp-Lintfort (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, geriet ein 16-jähriger Kamp-Lintforter auf der Vatertagskirmes in einen Streit mit zwei etwa Gleichaltrigen. Im Rahmen der Streitigkeiten schlugen die beiden den 16-Jährigen. Nachdem er zu Boden gegangen war wurde ihm ins Gesicht getreten. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Eine ...

