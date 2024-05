Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Autofahrer und Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Am vergangenen Donnerstag kam es gegen 11.30 Uhr an der Georgstraße in Lingen zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer. Die Radfahrerin querte fahrenderweise die Georgstraße über einen dort neu angelegten "Zebrastreifen" und wurde auf diesem von einem Pkw-Fahrer angefahren und leicht verletzt. Nach dem Unfall fand ein kurzes Gespräch zwischen den Beteiligten statt, dann fuhr der Autofahrer weiter. Die Radfahrerin zeigte den Vorfall später bei der Polizei an. Der beteiligte Autofahrer und Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591-870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell