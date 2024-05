POL-EL: Lingen (OT Clusorth-Bramhar) - Alkoholisiert zwei Fußgänger angefahren

Uelsen (ots) - Gestern gegen 9 Uhr kam es auf der Straße "Am Festplatz" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Radfahrer übersah in Höhe der Hardinghauser Straße einen Audi A3 einer 23-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Nordhorn gebracht. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: ...

mehr