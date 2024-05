Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Bei Unfall schwer verletzt

Freren (ots)

Gestern gegen 15:35 Uhr kam es auf der Schapener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Fahrerin eines VW Polo kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Baum. Die 20-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, so dass der Pkw durch die Freiwillige Feuerwehr Freren aufgeschnitten werden musste. Sie wurde anschließend schwer verletzt in das Krankenhaus nach Meppen gebracht.

