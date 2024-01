PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrüche in Haus, Keller und Automaten +++ Diebstahlsversuche in Tiefgaragen +++ Taxen und Pkw beschädigt +++ zugeklebte Haustürschlösser +++ mehrere Unfallfluchten +++ Versammlung in Wehrheim

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg, Am Rabenstein, 27.01.2024, 18:45 Uhr bis 20:15 Uhr

In Bad Homburg kam es am Samstagabend zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf um sich so Zutritt zu verschaffen. Das komplette Haus wurde durchwühlt und hauptsächlich Schmuck entwendet. Der Wert des Stehlguts beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. An dem Fenster entstand Sachschaden.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Kellerraum

Bad Homburg, Erlenweg, 26.01.2024, 11:00 Uhr bis 27.01.2024, 13:00 Uhr

Von Freitag auf Samstag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf zu einem Einbruch in einen Kellerraum. Der oder die unbekannten Täter beschädigte die Verriegelung einer Parzelle und entwendete hieraus vier Sommerreifen mit Alufelgen im Wert von ca. 3.000 Euro. Es wurden noch weitere Parzellen geöffnet, ob hieraus etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

3. Automaten aufgebrochen

Usingen, Am Gebackenen Stein, 26.01.2024, 22:00 Uhr bis 27.01.2024, 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben unbekannte Täter zwei Automaten des Waschparks aufgebrochen und jeweils 10 Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden an den Automaten beläuft sich auf ca. 400,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. zwei Diebstahlsversuche

Bad Homburg, Am Römischen Hof, 26.01.2024 bis 27.01.2024, 11:00 Uhr

Von Freitag auf Samstag kam es in zwei Tiefgaragen derselben Straße zu Diebstahlsversuchen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zur jeweiligen Tiefgarage. Der oder die unbekannten Täter versuchten in der ersten Tiefgarage ein gesichertes E-Bike zu entwenden. Dies gelang nicht und das E-Bike wurde hierbei beschädigt. In der zweiten Tiefgarage wurde ein grauer Audi durchwühlt. Aus diesem wurde nichts entwendet.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

5. zwei Taxen beschädigt

Bad Homburg, Taunusstraße, 26.01.2024, 19:30 Uhr bis 27.01.2024, 01:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Taunusstraße in Bad Homburg zwei Taxen beschädigt. Der oder die unbekannten Täter beschädigten die Scheibe der jeweiligen Taxe mit einem Werkzeug. Die Fahrzeuge wurden durchwühlt, jedoch nichts entwendet.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

6. Pkw zerkratzt

Königstein im Taunus, Kirchstraße, 25.01.2024, 09:05 Uhr bis 09:20 Uhr Am Donnerstag kam es morgens in Königstein zu einer Sachbeschädigung an Pkw. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand einen geparkten, schwarzen BMW auf beiden Fahrzeugseiten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

7. zugeklebte Schlösser an mehreren Haustüren

Oberursel, Hohemarkstraße, Bleichstraße, Sankt-Ursula-Gasse 26.01.2024, 17:00 Uhr bis 27.01.2024, 18:00 Uhr

Im Stadtgebiet von Oberursel kam es von Freitag auf Samstag zu mehreren Sachbeschädigen an Haustüren. Der oder die unbekannten Täter schmierten Klebstoff in die Türschlösser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel entgegen. (06171 - 6240-0)

8. Nach Unfall davongefahren

Bad Homburg, Obere Brendelstraße, 26.01.2024, 20:30 Uhr bis 27.01.2024, 17:00 Uhr

Von Freitag auf Samstag ereignete sich in der Oberen Brendelstraße in Bad Homburg eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Golfs hatte seinen Pkw am rechten Fahrbahn geparkt. Anhand der Spurenlage stieß ein anderes Fahrzeug beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen die Fahrertür des geparkten Pkw und beschädigte diesen hierdurch. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

9. Unfallflucht auf Parkplatz eines Fitnessstudios

Bad Homburg, Niederstedter Weg, 27.01.2024, 12:30 Uhr bis 14:40 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Fitnessstudios zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes hatte seinen Pkw auf dem Parkplatz abgestellt. Ein anderes Fahrzeug beschädigte den Mercedes beim Ein- oder Ausparken, so dass an diesem Sachschaden entstand. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt und nimmt unter der Telefonnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

10. Unfallflucht in Oberhöchstadt

Kronberg-Oberhöchstadt, Sudetenring, 25.01.2024, 17:00 Uhr bis 27.01.2024, 15:00 Uhr

Im Sudetenring in Oberhöchstadt kam es zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Fiat hatte seinen Pkw im Sudetenring geparkt. Ein anderes Fahrzeug beschädigte den Fiat vermutlich beim Vorbeifahren. Der oder die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte der Polizeistation Königstein unter 06174/9266-0 melden.

11. Versammlung in Wehrheim

Wehrheim, Bahnhofstraße, 27.01.2024, 13:30 Uhr bis 13:50 Uhr Am Samstagnachmittag fand in Wehrheim eine angemeldete Versammlung unter freiem Himmel, im Bereich der Wehrheimer Mitte statt, mit dem Motto "Gemeinsam für Demokratie, Vielfalt und Menschenrechte.". Insgesamt nahmen der Versammlung ca. 500 Versammlungsteilnehmer teil. Die Versammlung verlief störungsfrei.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell