POL-HG: Auseinandersetzung auf Tankstellengelände +++ Streit eskaliert vollends +++ Mehrere Einbrüche in Keller und Tiefgaragen in Oberursel +++ Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung auf Tankstellengelände, Bad Homburg, Urseler Straße, Dienstag, 23.01.2024, 18:50 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde ein Mann in Bad Homburg von zwei Männern attackiert und verletzt. Den Angaben des 37-jährigen Bad Homburgers zufolge sei er um 18:50 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Urseler Straße mit zwei Männern in Streit geraten. Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung habe ihm einer der Unbekannten eine Kopfnuss verpasst. In der Folge sei er dann noch von beiden geschlagen worden. Als er zu Boden fiel, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Männer sollen etwa 20 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizeistation Bad Homburg nimmt Hinweise zur Körperverletzung unter Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Streit eskaliert vollends,

Weilrod, Rod an der Weil, Ziegelhütte, Mittwoch, 24.01.2024, bis 05:20 Uhr

(wie) Am frühen Mittwochmorgen ist ein Streit zweier Männer in Rod an der Weil derart eskaliert, dass einer mit einem Traktor den Eingang einer Wohnung zerstörte. Die 43 und 47 Jahre alten Männer hatten sich offenbar im Laufe der Nacht ein Streitgefecht per Nachrichtendienst geliefert. Dies gipfelte darin, dass sich der 43-Jährige zur Wohnung des 47-Jährigen begab und die Tür gewaltsam öffnete. In der Wohnung soll er seinen Gegner dann mehrfach geschlagen und verletzt haben. Nachdem der Angreifer verschwunden war, bestieg der 47-Jährige seinen Traktor und fuhr mit diesem absichtlich in den Eingangsbereich der Wohnung des 43-Jährigen. Dieser musste sich aus dem Eingangsbereich retten, um nicht schwer verletzt zu werden. Durch die Attacke kam es zu erheblichen Beschädigungen. Anschließend gingen die Streithähne wieder aufeinander los. Erst als ein unbeteiligter Zeuge zu der Situation hinzukam, ließen die Männer voneinander ab. Die Polizei trennte die Kontrahenten und nahm den 47-Jährigen fest. Er befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Deshalb stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und brachten ihn in eine Fachklinik, wo er zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde. Es wurden Strafverfahren wegen diverser Delikte gegen beide Männer eingeleitet.

3. In Wohnhaus eingestiegen,

Usingen, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Montag, 22.01.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag, 23.01.2024, 10:50 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen sind Unbekannte in ein Usinger Wohnhaus eingebrochen. In der Johann-Sebastian-Bach-Straße wurde am Dienstag eine eingeschlagene Scheibe an einem Einfamilienhaus festgestellt. Beim Eintreffen der verständigten Polizei wurde klar, dass Unbekannte zuvor in das Wohnhaus eingebrochen waren und alle Räume durchsucht hatten. Ob etwas gestohlen wurde kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Einbruchsversuche in Bibliothek und Jugendeinrichtung, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Burgholzhäuser Straße, Dienstag, 16.01.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 23.01.2024, 14:30 Uhr

(fh)Im Laufe der vergangenen Woche haben Einbrecher in Ober-Erlenbach versucht in eine Bibliothek und eine angrenzende Jugendeinrichtung einzusteigen. Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Unbekannten zu zwei Fensterscheiben des Gebäudekomplexes, die zu einer Bibliothek und einer Jugendeinrichtung gehören und versuchten diese aufzuhebeln bzw. einzuschlagen. Den Spuren am Tatort zufolge hielten beide Fenster stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen hatten. Der Sachschaden an den Fenstern beläuft sich in der Summe auf etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Mehrere Einbrüche in Keller und Tiefgaragen in Oberursel, Stadtgebiet Oberursel, Samstag, 20.01.2024 bis Dienstag, 23.01.2024

(he)Gestern Morgen wurden der Polizei in Oberursel mehrere Einbrüche in Keller und Tiefgaragen gemeldet. Im Verhältnis zu dem von den Tätern verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, fiel der Diebstahlsschaden vergleichsweise gering aus. In nahezu allen Fällen gingen die Täter gleich vor. Auf bis dato unbekannte Art und Weise verschafften sie sich zunächst Zugang zu den Kellergeschossen oder Tiefgaragen der angegangenen Mehrfamilienhäuser. Dort wurden dann zum Teil mehrere Durchgangstüren oder Kellerverschläge gewaltsam geöffnet, um so an das erhoffte Diebesgut zu gelangen. So wurden in der Hohemarkstraße mindestens zwei Mehrparteienhäuser aufgesucht und sieben Kellerparzellen aufgebrochen. Entwendet wurde ein Pedelec der Marke SIMPLON in der Farbe schwarz im Wert von circa 800 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Fahrrad in der Nacht zum Dienstag zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr entwendet worden sein. In der Philipp-Reis-Straße wurden in einem Mehrfamilienhaus drei Kellerparzellen geöffnet und Alkoholika gestohlen. Ein weiteres Fahrrad stahlen die Täter aus einer in der Groenhoffstraße gelegenen Tiefgarage. Wie die Diebe in diese gelangen konnten, ist noch unklar. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Mountainbike des Herstellers CUBE in schwarz/orange im Wert von circa 800 Euro. Auch an der Anschrift "Im Heidegraben" gelangten Einbrecher über eine Tiefgarage in das Hausinnere. Hier wurde versucht mehrere Kellertüren aufzuhebeln und ein Sachschaden von geschätzt 3.000 Euro verursacht. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Eine Bohrmaschine verschwand aus einem Keller in der Fischbachstraße. Auch hier übersteigt die Höhe des Sachschadens den Wert der Bohrmaschine. Kurz nach Mitternacht der zurückliegenden Nacht wurden in der Freiligrathstraße zwei Personen gesehen, welche gegebenenfalls etwas mit einem Einbruch zu tun haben könnten, welcher vor Ort festgestellt wurde. Die zwei Unbekannten bewegten sich von einem Mehrfamilienhaus weg in Richtung Hohemarkstraße. In dem Mehrfamilienhaus wurden ebenfalls mehrere aufgebrochene Kellertüren festgestellt. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Personen wurden wie folgt beschrieben: Person 1: Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175cm groß, roter Jogginganzug, schwarzer Rucksack. Person 2: Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175cm groß, grauer Jogginganzug, schwarzer Rucksack. In sämtlichen Fällen hat die Bad Homburger Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise. Sollten entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht werden, informieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

6. Einbruch in Einfamilienhaus,

Bad Homburg, Dornholzhausen, Victor-Achard-Straße, Dienstag, 23.01.2024, 18:37 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Dornholzhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Einbrecher gewaltsam ein Fenster öffneten und durch dieses in das Hausinnere gelangten. Gegen 18:35 Uhr stiegen die zwei Täter durch das zuvor beschädigte Fenster eines in der Victor-Achard-Straße gelegenen Hauses und suchten das Innere nach Wertgegenständen ab. Anschließend ergriffen sie die Flucht, konnten dabei jedoch von einer Zeugin gesehen werden. Die Einbrecher seien dunkel gekleidet gewesen und hätten beide eine Kapuze getragen. Ob aus dem Haus etwas gestohlen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht ermittelt werden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

