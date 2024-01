PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte +++ Einbruch in Einfamilienhaus in Bad Homburg +++ Exhibitionist in Oberursel +++ Tankbetrug in Neu-Anspach

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen sowie versuchte gefährliche Körperverletzung Tatort: Bad Homburg, Rathausplatz Tatzeit: Freitag, 19.01.2024, 16:07 Uhr

Zur Tatzeit befand sich ein 50-jähriger Wohnsitzloser auf dem Rathausplatz in Bad Homburg. Als er, da er sich zuvor übergeben hatte, von einem 36-jährigen Mitarbeiter der Stadtpolizei Bad Homburg auf sein Wohlbefinden hin angesprochen wurde, zückte der Täter ein kleines Taschenmesser und stach in Richtung des Stadtpolizisten. Nachdem der alkoholisierte 50-Jährige das Messer dann auch kurzzeitig an seinen eigenen Hals hielt, konnte er von dem Mitarbeiter der Stadtpolizei überwältigt, zu Boden gebracht und fixiert werden. Hierbei wurde glücklicherweise keine der beiden Personen verletzt. Der Beschuldigte wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Polizeistation Bad Homburg gebracht.

Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Tatort: Bad Homburg, Höllsteinstraße Tatzeit: Freitag, 19.01.2024, zwischen 12:00 Uhr und 22:30 Uhr

Im genannten Zeitraum verschafften sich unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich Zutritt zu einem Grundstück in der Höllsteinstraße. Nachdem vermutlich mit einem Werkzeug ein Fenster aufgehebelt wurde, betraten die Täter das Einfamilienhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut. Letztendlich wurden Bargeld und diverser Schmuck entwendet. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172/1200 zu melden.

Tankbetrug

Tatort: Neu-Anspach, Zeppelinstraße, Tatzeit: Samstag, 20.01.2024, 16:15 Uhr

Am Samstagnachmittag tankte ein unbekannter Täter sein Fahrzeug, einen weißen VW Touran, an dem sich keine Kennzeichen befanden, bei der Shell Tankstelle in Neu-Anspach und entfernte sich vom Gelände, ohne die entstandenen Kosten in Höhe von 50 Euro zu begleichen. Bei dem Täter und gleichzeitigen Fahrer handelte es sich um eine männliche Person, bekleidet mit einer weiß-schwarzen Daunenjacke mit weißer Kapuze, schwarzer Hose, weißen Schuhen und einem schwarzen Kapuzenpullover. Im Fahrzeug befand sich eine weibliche Beifahrerin, hier auffällig war eine weiß-rosa Jacke. Hinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer 06081/92080 entgegen.

Exhibitionistische Handlungen

Tatort: Oberursel, An den drei Hasen, Lebensmittelmarkt Tatzeit: Freitag, 19.01.2024, 14:50 Uhr

Ein 34-jähriger Mann verfolgte eine 27-jährige Oberurselerin zunächst durch die Gänge des Aldi-Marktes. Im Bereich der Kasse präsentierte er dann sein Geschlechtsteil und schaute dabei explizit die Geschädigte an. Diese rief im Anschluss die Polizei und meldete den Vorfall an der Kasse. Durch beherztes Einschreiten der Mitarbeiter und weiterer Kunden konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Mann wird als etwa 180 cm groß, korpulent und mit einer schwarzen Hose und einer dunkelblauen Jacke bekleidet, beschrieben.

Zeugen der eigentlichen Straftat melden sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/1200.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Tatort: Friedrichsdorf, Guldenpfad Tatzeit: Freitag, 19.01.2024, zwischen 06:30 Uhr und 14:00 Uhr Ein unbekannter Täter zerstach an einem geparkten schwarzen VW Golf dessen vorderen linken Reifen. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Tel. 06172/1200 zu melden.

Illegale Müllablagerung

Tatort: Gemarkung Bad Homburg, Römerkastell Saalburg Tatzeit: Donnerstag, 18.01.2024, 22:30 Uhr Ein unbekannter Täter fuhr am Donnerstagabend mit seinem Lkw (3,5 Tonner) zum Parkplatz am Römerkastell Saalburg. Im Anschluss lud der Täter nahezu 100 Altreifen sowie diversen Fahrzeugschrott ab und ließ den Unrat an der Örtlichkeit zurück. Im Anschluss konnte gesehen werden, wie das Fahrzeug sich wieder in Richtung der B 456 entfernte. Wer zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 zu melden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Oberursel, Frankfurter Landstraße Unfallzeit: Freitag, 19.01.2024, 14:29 Uhr

Ein 82-Jähriger befuhr mit seinem VW Touran die Frankfurter Landstraße in Richtung Oberursel und passierte bei grünem Licht den Einmündungsbereich zur Kurmainzer Straße. Ein 13-jähriges Mädchen aus Kronberg versuchte die dortige U-Bahn zu erreichen, missachtete das rote Licht der Fußgängerampel und überquerte die Straße. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Dabei wurde die Fußgängerin leicht verletzt.

