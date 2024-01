PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falscher Bankmitarbeiter beinahe "erfolgreich" +++ Falsche Polizeibeamte von Ehemann "ausgebremst" +++ Einbrüche in Keller und Gartenhaus +++ Brand auf Kindergartenterrasse

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrüche in Keller und Gartenhaus,

Oberursel, Camp-King-Allee, Hohemarkstraße, Georg-C.-Marshall-Ring, Freitag, 19.01.2024 bis Montag, 22.01.2024

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es in Oberursel zu mehreren Einbrüchen in Kellerräume, bzw. in ein Gartenhaus. In der Camp-King-Allee wurden zwei Mehrfamilienhäuser angegangen. In beiden Fällen gelangten die oder der Täter auf unbekannte Art und Weise in das Kellergeschoss, um dort dann jeweils einen Kellerverschlag gewaltsam zu öffnen. In einem Fall ist bis dato unbekannt, ob etwas entwendet wurde. Am zweiten Tatort wurde ein hochwertiges Fahrrad im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. In der Hohemarkstraße verursachten die Täter einen hohen Sachschaden, ersten Erkenntnissen zufolge jedoch ohne etwas zu entwenden. Hier wurden gewaltsam mehrere Garagentore geöffnet und sich Zutritt zu den Tiefgaragen verschafft. Von dort aus wurden abermals mehrere Keller- und Brandschutztüren aufgehebelt. Dementsprechend entstand einer ersten Schätzung zufolge ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Im Georg-C.-Marshall-Ring war ein Gartenhaus das Ziel der Einbrecher. Dessen Tür öffneten Einbrecher am Sonntagabend zwischen 21:30 Uhr und 22:15 Uhr ebenfalls gewaltsam und ließen aus diesem ein Mountainbike der Marke CUBE in grau mitgehen. Bei diesem Einbruch entstand ein Gesamtschaden von circa 2.400 Euro. In sämtlichen Fällen hat die Bad Homburger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

2. Falscher Bankmitarbeiter beinahe "erfolgreich", Kronberg, seit 10.01.2024

(he)Verursacht durch eine betrügerische E-Mail entstand einem Kronberger im Verlauf der vergangenen beiden Wochen beinahe ein Schaden von annähernd 40.000 Euro. Im Postfach des Opfers landete plötzlich eine E-Mail eines angeblichen Bankmitarbeiters. Diese E-Mail beinhaltete einen Link, der von dem Empfänger, wie ihm von den Betrügern aufgetragen, angeklickt wurde. Dadurch erhielten die Täter mutmaßlich Zugriff auf die Bankdaten des Angeschriebenen und veranlassten im Hintergrund entsprechende Abbuchungen. Nach aktuellem Erkenntnisstand konnte durch ein entsprechendes Einwirken der Bank des Geschädigten ein Schaden verhindert werden.

Bitte seien Sie bei solchen E-Mails aber auch Anrufen oder SMS sehr vorsichtig! Klicken Sie niemals auf etwaige Links in verdächtigen E-Mails. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Bank werden Sie außerdem niemals nach PINs, Passwörtern oder sonstigen Codes fragen. Lassen Sie sich auch niemals mündlich dazu anweisen, Ihr Passwort zurückzusetzen oder eine Überweisung zu tätigen. Beenden Sie solche Kontaktaufnahmen, egal ob per E-Mail oder Anrufe, sofort und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Dort wird man Ihnen bestätigen, dass Sie von Betrügern und nicht von Ihrer Hausbank kontaktiert wurden. Rufen Sie im Zweifelsfall die für Sie zuständige Polizeidienststelle oder den Notruf 110 an.

3. Falsche Polizeibeamte von Ehemann "ausgebremst", Bad Homburg, Montag, 22.01.2024

(he)Gestern Nachmittag versuchten falsche Polizeibeamte in Bad Homburg ein Ehepaar hinters Licht zu führen und 85.000 Euro zu erbeuten. Gegen 16:45 Uhr meldete sich ein Betrüger per Telefon und tischte eine der immer wieder zu hörenden Horrorgeschichten auf. Die Tochter des Hauses habe eine rote Ampel überfahren. Hierbei habe sie eine Mutter mit ihren beiden Kindern erfasst und die Mutter sei verstorben. Um eine Haft der Tochter zu verhindern, sei eine Kaution von 85.000 Euro zu hinterlegen. Während des Telefonates wechselten die Rollen der Betrüger und der Telefonhörer wurde scheinbar immer weitergereicht. Zunächst sprach ein Polizeibeamter, dann sprach die weinende, völlig aufgelöste Tochter, dann wurde an die Staatsanwaltschaft verbunden und schlussendlich sprach man wieder mit einem Polizisten. Alles in allem ein großes Theater! Nun wurde es dem Ehemann der Angerufenen zu bunt, er schnappte sich den Hörer, erklärte, dass er keine Kaution bezahlen werde und das Gespräch wurde unmittelbar beendet. Die Betrüger spielen bei dieser Art von Anrufen immer mit den Ängsten der Opfer und setzen auf deren uneingeschränkte Hilfsbereitschaft gegenüber Verwandten und Bekannten! Durch die zunächst beängstigende Nachricht soll Stress erzeugt und ein klares, reflektiertes Denken verhindert werden. Schenken Sie solchen Geschichten keinen Glauben. Weder die Polizei noch andere Behörden werden telefonisch von Ihnen die Bezahlung eines Geldbetrages, ganz egal aus welchem Grund, fordern. Und eine Übergabe auf der Straße kann natürlich ebenfalls niemals rechtens sein. Beenden Sie solche Telefonate sofort; ansonsten haben Sie schlechte Karten, sich aus den Psychospielchen der Täter wieder zu befreien. Rufen Sie selbst mit der Ihnen bekannten Nummer die Angehörigen an, denen Sie angeblich helfen sollen. Dann werden Sie schnell feststellen, dass keine Notlage vorliegt! Weitere Informationen zu verschiedensten Betrügereien finden sie unter www.polizei-beratung.de

4. Baucontainer aufgebrochen,

Ober-Eschbach, Massenheimer Weg, Freitag, 19.01.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 22.01.2024, 06:10 Uhr

(lt) Im Zeitraum von Freitag, 16:00 Uhr bis Montag, 06:10 Uhr kam es im Massenheimer Weg in Ober-Eschbach zu einem Einbruch auf einer Baustelle. Unbekannte hebelten an zwei abgestellten Lagercontainern je ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Containern. Dort entwendeten sie mehrere Schlüssel. Die Täter versuchten zudem noch zwei weitere Container aufzuhebeln. Dies misslang, weshalb sie die Flucht ergriffen. Der Gesamtwert des erbeuteten Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden betragen insgesamt circa 1100EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Einbruch in Kellerabteile,

Oberursel, Oberstedten, Zum Gleichen, Sonntag, 21.01.2024, 21:00 Uhr bis Montag, 22.01.2024, 17:00 Uhr

(lt) Im Zeitraum von vergangenem Sonntag, 21:00 Uhr bis Montag, 17:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in Oberstedten in ein Kellerabteil ein. Die Täter verschafften sich Zutritt in ein in der Straße "Zum Gleichen" gelegenen Mehrfamilienhaus, wo sie sich in den unverschlossenen Kellerbereich begaben. Dort hebelten sie zwei Kellerabteile auf und entwendeten verschiedene Gegenstände. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 1500EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Brand auf Kindergartenterrasse,

Oberursel, Oberstedten, Edith-Stein-Weg, Freitag, 19.01.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 22.01.2024, 10:00 Uhr

(lt) In der Zeitspanne von vergangenem Freitag, 17:00 Uhr bis Montag, 10:00 Uhr kam es auf dem Gelände einer in Oberstedten im Edith-Stein-Weg gelegenen Kindertagesstätte zu einem kleinen Brand. Unbekannte Täter zündeten Papier auf der dortigen Terrasse an, was zu einer Beschädigung des Bodens sowie einer Tür führte. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100EUR.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

7. Schulwand mit Farbe beschmiert,

Schmitten, Arnoldshain, Schöne Aussicht, Freitag,19.01.2024, 13:30 Uhr bis Montag, 22.01.2024, 08:00 Uhr

(lt) Zwischen Freitag, 13:30 Uhr und Montag, 08:00 Uhr beschmierten Unbekannte in Arnoldshain in der Straße "Schöne Aussicht" eine Außenwand der dortigen Schule. Hierfür nutzen die Täter eine Dose mit Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500EUR. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell