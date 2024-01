PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verletzter Mann liegt auf Motorhaube von fahrendem Pkw - Zeugen gesucht! +++ Gegenstände aus Pkw gestohlen - Festnahme! +++ Fußgängerin an roter Ampel von Pkw erfasst

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Verletzter Mann liegt auf Motorhaube von fahrendem Pkw - Zeugen gesucht! Steinbach, Bahnstraße, Bushaltestelle "Freier Platz", Sonntag, 21.01.2024, 21:50 Uhr

(he)Am Sonntagabend kam es in Steinbach in der Bahnstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einer Körperverletzung zum Nachteil es 33-jährigen Mannes. Im Nachgang der Tat wollte der Geschädigte einen Täter an der Flucht hindern, indem er sich auf die Motorhaube des Pkw des Flüchtigen legte. Dieser fuhr jedoch los. Gegen 21:50 Uhr wurde die Polizei durch den Rettungsdienst in das Umfeld der Bushaltestelle "Freier Platz" in Steinbach gerufen, da man dort gerade einen Verletzten behandeln würde, die Hintergründe jedoch unklar seien. Den Angaben des stark alkoholisierten Verletzten zufolge, sei er zuvor in einer Wohnung in der Bahnstraße von zwei Männern geschlagen und getreten worden. Einer der Angreifer sei dann mit seinem Pkw geflüchtet. Dies habe der Geschädigte verhindern wollen, indem er sich auf die Motorhaube des Kfz gelegt habe. Unbeeindruckt davon sei der Fahrzeugführer jedoch recht zügig davongefahren, bis er an der Haltestelle "Freier Platz" stoppte und der 33-Jährige von der Motorhaube gerollt sei. Die Personalien eines mutmaßlichen Täters konnten ermittelt werden. Die zweite Person, welche mit dem Pkw flüchtete, ist bis dato unbekannt. Beschreibung: 35 - 40 Jahre, ca. 175 cm groß, graue, kurze Haare, dickliche Statur, dunkle Kleidung. Zu dem Pkw liegen bis dato keine Erkenntnisse vor. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um Hinweise. Insbesondere werden Zeugen der Pkw-Fahrt mit einer Person auf der Motorhaube gesucht.

2. Gegenstände aus Pkw von Zeitungsausträger gestohlen - Festnahme! Bad Homburg, Adolf-Rüdiger-Straße, Montag, 22.01.2024, 03:05 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in der Adolf-Rüdiger-Straße in Bad Homburg zu einem Diebstahl aus dem Pkw eines Zeitungsausträgers. Eine alarmierte Streife konnte eine dringend tatverdächtige Frau in unmittelbarer Nähe zum Tatort festnehmen. Um kurz nach 03:00 Uhr stellte der Geschädigte seinen Pkw in der Adolf-Rüdiger-Straße ab, um nur kurz eine Hausecke entfernt Zeitungen auszuliefern. Währenddessen blieb der Pkw unverschlossen an der Straße stehen. Während seiner weniger als zwei Minuten dauernden Abwesenheit verschwanden aus dem Pkw verschiedene Gegenstände, unter anderem die Geldbörse des Mannes. Als die Streife nach der Sachverhaltsaufnahme das nähere Umfeld absuchte, bemerkte sie eine Frau, welche aus einer Grundstückseinfahrt, bzw. einem Gebüsch herauskam und sich entfernen wollte. Bei der Nachschau vor Ort entdeckte die Streife Gegenstände aus dem Pkw und stoppte die Frau. Die 47-jährige Bad Homburgerin wurde nun durchsucht, wobei weitere Gegenstände, welche der Pkw-Besitzer eindeutig als seine erkannte, aufgefunden wurden. Nun wurde die Frau mit auf die Dienststelle genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

3. Einbruch in Geschäftsräume,

Bad Homburg, Kirdorf, Kirdorfer Straße, Sonntag, 21.01.2024, 12:30 Uhr bis 19:05 Uhr

(he)Gestern kam es in Kirdorf zu einem Einbruch in Geschäftsräume, bei dem der oder die Täter den ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendeten, jedoch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachten. Zwischen 12:30 Uhr und 19:05 Uhr betraten die Täter ein in der Kirdorfer Straße gelegenes Mehrfamilienhaus und öffneten gewaltsam die Zugangstür von im Erdgeschoss gelegenen Geschäftsräumen. Diese wurden augenscheinlich auch durchsucht, nach aktuellem Kenntnisstand fanden die Einbrecher jedoch kein für sie lohnendes Diebesgut. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

4. Pkw zerkratzt - circa 4.000 Euro Sachschaden, Bad Homburg, Thomasstraße, Sonntag, 21.01.2024, 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr

(he)Gestern Nachmittag wurde ein in der Thomasstraße in Bad Homburg abgestellter Pkw zerkratzt und dadurch ein Sachschaden von mindestens 4.000 Euro verursacht. Der rote Audi A6 Avant wurde gegen 14:30 gegenüber der Hausnummer 12 abgestellt. Als der Fahrzeugverantwortliche eine Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkam, war die Beifahrerseite über die nahezu gesamte Länge zerkratzt. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

5. Hauswand beschmiert,

Bad Homburg, Gonzenheim, Frankfurter Landstraße, Freitag, 19.01.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 20.01.2024, 18:00 Uhr

(he)Zwischen Freitagmittag und Samstagabend des vergangenen Wochenendes kam es in Gonzenheim zu einer Farbschmiererei an einer Hauswand, bei der ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Die Hauswand eines in der Frankfurter Landstraße gelegenen Mehrfamilienhaues wurde im Tatzeitraum mit weißer Farbe besprüht. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise.

6. Fußgängerin an roter Ampel von Pkw erfasst, Oberursel, Frankfurter Landstraße, Kurmainzer Straße, Freitag, 19.01.2024, 14:30 Uhr

(he)Am vergangenen Freitag kam es in Oberursel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 13-Jährige von einem Pkw erfasst und dadurch verletzt wurde. Mit glücklicherweise leichten Verletzungen wurde das Kind zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den ersten Erkenntnissen sowie Zeugenaussagen zufolge, befuhr ein 82-jähriger VW-Fahrer gegen 14:30 Uhr die Frankfurter Landstraße, als in Höhe der Einmündung zur Kurmainzer Straße die 13-Jährige bei für sie rot zeigender Ampel die Straße überqueren wollte. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Touran und das Mädchen fiel zu Boden. Der sofort alarmierte Rettungsdienst behandelte die Fußgängerin zunächst vor Ort, bevor dann der Transport in ein Krankenhaus erfolgte.

7. Fahrerflucht auf Waldparkplatz,

Glashütten, L 3025, Wanderparkplatz Weilberg, Sonntag, 21.01.2024, 13:00 Uhr bis 14:50 Uhr

(he)Gestern kam es auf dem Wanderparkplatz "Weilberg" an der L 3025 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand. Gegen 13:00 Uhr wurde dort ein grauer Audi A3 abgestellt. Knappe zwei Stunden später stellte der Fahrzeugverantwortliche bei seiner Rückkehr an der hinteren, linken Fahrzeugecke Dellen und Kratzer fest. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

