Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, B33, Lkr. Konstanz) Drei Schwerverletzte bei Unfall auf der B33 Höhe Allensbach (25.07.2023)

Reichenau, B33 (ots)

Drei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 33 zwischen Konstanz und Allensbach ereignet hat. Ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 14 Uhr auf der B 33 von Konstanz in Richtung Singen unterwegs. Im Bereich der Baustelle auf Höhe Allensbach-Ost kam der junge Mann mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten und eine Warnbake. In der Folge lenkte er stark nach links, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Renault einer 40-Jährigen. Sowohl die beiden Fahrer als auch ein 17 Jahre junger Beifahrer des Peugeots erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog den 18-Jährigen in eine Klinik. Rettungswagen brachten die 40-Jährige und den 17-Jährigen in umliegende Krankenhäuser. An den Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während des Einsatzes des Hubschraubers und der Unfallaufnahme war die B33 zeitweise voll gesperrt. Der Verkehr musste großräumig umgeleitet werden, was zu erheblich Behinderungen und Staus führte. Im Anschluss an die Unfallaufnahme reinigte die Straßenmeisterei Radolfzell die durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigte Fahrbahn.

