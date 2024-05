Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Paletten mit Kleidung von Ladefläche entwendet

Emsbüren (ots)

In der Zeit von Freitag, 20 Uhr bis Samstag, 05:45 Uhr kam es auf dem Parkplatz Bergeler Feld an der A31 zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter schlitzten an mehreren Stellen die Plane eines abgestellten Sattelaufliegers auf, um sich zunächst Zugang zur Ladefläche zu verschaffen. Von dieser entwendeten sie mehrere Paletten mit Kleidung. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Wietmarschen-Lohne unter der Rufnummer 05908 - 9348115 zu melden.

