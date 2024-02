Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Mehrere Lauben brennen in Celle

Schwierige Wasserversorgung

Celle (ots)

Am 13. Februar um 23:33 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem Laubenbrand in die Kleingartenkolonie Hospitalwiesen am Herzog-Ernst-Ring alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte eine große Rauchwolke und Feuerschein über der Kleingartenanlage feststellen.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten zwei Lauben sowie Nebenbauten in voller Ausdehnung. Das Feuer drohte auf weitere Lauben überzugreifen. Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung mit mehreren C-Rohren eingeleitet und eine Riegelstellung zu den benachbarten Lauben eingerichtet, so konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Durch den Brandmeister vom Dienst (Einsatzleiter) wurde eine Alarmstufenerhöhung veranlasst und somit weitere Einsatzkräfte alarmiert. Im weiteren Einsatzverlauf konnte die Brandbekämpfung von zwei Seiten durchgeführt werden. Hierbei kamen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Gegen 00:50 Uhr am 14. Februar konnte der Brandmeister vom Dienst "Feuer aus" melden. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis 2:00 Uhr an.

Schwierig gestaltete sich die Wasserversorgung an der Einsatzstelle. Der Brandort befand sich ca. 500 Meter von den Einfahrten zur Kleingartenkolonie entfernt und war nur durch schmale Zufahrtswege erreichbar. Durch die Einsatzkräfte wurde ein Pendelverkehr mit wasserführenden Fahrzeugen zu den nächstliegenden Wasserentnahmestellen außerhalb der Kleingartenanlage eingerichtet. Auch die Hochwassersituation erschwerte die Löscharbeiten, so waren Wege, Flächen und Gärten teils stark aufgeweicht bzw. überflutet und somit nicht befahrbar und betretbar.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Celle-Hauptwache und Altencelle, die Logistik-Gruppe, die Führungsgruppe Einsatzleitung sowie die Polizei und der Rettungsdienst. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell