POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - In der Zeit vom 27. Dezember, 18.30 Uhr, bis zum 28. Dezember, 07.30 Uhr, kam es in Meppen an der Straße Am Emspfad zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Parkstreifen abgestellten weißen VW Passat Kombi. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise und Zeugenmeldungen bitte an die Polizei Meppen, Tel.: 05931/949-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

