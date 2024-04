Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Rollerdieb ergreift die Flucht

Borken (ots)

Tatort: Borken, Neumühlenallee;

Tatzeit: 29.04.2024, 07.10 Uhr;

Ein Unbekannter wollte am Montag in Borken einen Motorroller stehlen. Das Fahrzeug hatte auf dem Gelände einer Schule an der Neumühlenallee gestanden. Zeugen beobachteten gegen 07.10 Uhr einen Tatverdächtigen, der sich an dem Mofa zu schaffen machte. Als sie den Unbekannten ansprachen, ergriff dieser die Flucht in Richtung Burloer Straße. Zu ihm liegt folgende Beschreibung vor: sportlich, circa 1,85 Meter groß, 17 bis 18 Jahre alt, bekleidet mit einer dünnen schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und weißen Sneakern. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell