Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Laptops aus Bildungseinrichtung gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Weidenstraße;

Tatzeit: zwischen 26.04.2024, 15.30 Uhr, und 29.04.2024, 07.30 Uhr;

Zwölf Laptops samt Netzteilen erbeutet haben Unbekannte bei einem Einbruch in Ahaus zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr. Um an die Geräte des Typs HP 470 G5 zu gelangen, brachen die Täter eine Fluchttür der Bildungseinrichtung an der Weidenstraße auf. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ergreifung der Täter machen können, Kontakt mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats Ahaus aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

