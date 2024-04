POL-SU: Nach Streitigkeiten Verkehrsunfall zwischen Pkw- und Radfahrer

Hennef (ots) - Am Dienstagmorgen (02. April) wurde eine 77-jährige Henneferin Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 09:00 Uhr hielt sich die Seniorin in ihrer Hausbank an der Frankfurter Straße auf. Nachdem sie rund 4.000 Euro Bargeld abgehoben hatte, verließ sie die Bank und setzte sich in ihr Fahrzeug. Ihre Handtasche mit dem Portemonnaie und dem Bargeld legte sie auf den Beifahrersitz. Plötzlich sprach sie ein Mann ...

mehr