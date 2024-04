Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Seniorin abgelenkt und bestohlen

Hennef (ots)

Am Dienstagmorgen (02. April) wurde eine 77-jährige Henneferin Opfer eines Trickdiebstahls. Gegen 09:00 Uhr hielt sich die Seniorin in ihrer Hausbank an der Frankfurter Straße auf. Nachdem sie rund 4.000 Euro Bargeld abgehoben hatte, verließ sie die Bank und setzte sich in ihr Fahrzeug. Ihre Handtasche mit dem Portemonnaie und dem Bargeld legte sie auf den Beifahrersitz. Plötzlich sprach sie ein Mann durch die geöffnete Fahrertür an, woraufhin die Seniorin ausstieg. Der Unbekannte sprach Italienisch und machte den Anschein, als ob er der Henneferin etwas an ihrem Fahrzeug zeigen wollte. Da die 77-Jährige den Mann nicht verstand, stieg sie in ihren Pkw und fuhr nach Hause. Dort angekommen bemerkte sie, dass die Beifahrertür angelehnt und aus ihrer Handtasche die 4000 Euro entwendet worden waren. Mutmaßlich hat ein zweiter Unbekannter die Ablenkung genutzt, um das Bargeld zu entwenden. Die Geschädigte kann den Mann, der sie angesprochen hat, wie folgt beschreiben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 165 cm groß, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3521 entgegen. (Re)

