Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte

Soest (ots)

In der Zeit zwischen dem 8. Mai, 8 Uhr und dem 9. Mai, 07:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte am Kungelmarkt ein. Die Diebe verschafften sich zunächst über die Eingangstür Zutritt zum Schankraum und brachen dort einen Spielautomaten auf. Aus diesem entnahmen sie die Geldkassette mit Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden.(dk)

