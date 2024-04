Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendlicher geschlagen und ausgeraubt

Hennef (ots)

Am Ostermontag (01. April) gegen 23:15 Uhr wurde ein 17-jähriger Hennefer geschlagen und ausgeraubt. Der Jugendliche hielt sich zur Tatzeit im Bereich eines Naherholungsgebietes an der Dr.-Pagenstecher-Straße in Hennef auf einer Bank auf, während sich drei unbekannte Personen ihm näherten. Einer der drei schlug ihm wortlos mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin schlugen auch die beiden anderen Personen auf ihn ein. Im Anschluss entwendeten sie sein Portemonnaie mit rund 40 Euro Bargeld und sein Handy. Als sich die drei Räuber in Richtung Dr.-Pagenstecher-Straße zu Fuß entfernten, warfen sie das Handy des 17-Jährigen in ein Gebüsch. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten sie unerkannt entkommen. Nach medizinischer Behandlung durch einen Rettungswagen wurde der Minderjährige in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die drei unbekannten Personen können wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 170 bis 175 cm groß, schlanke Statur und schwarz gekleidet mit weißen Schuhen. Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen geben? Kontakt unter 02241 541-3521. (Re)

