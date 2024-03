Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Straßenbahn

Sankt Augustin (ots)

Am Samstag, den 30.03.2024 gegen 23:32 Uhr, ereignete sich in Sankt Augustin, Straßenbahnübergang Bruno-Werntgen-Straße, ein Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 61-jähriger Fahrer war mit der Straßenbahn in Richtung Siegburg unterwegs, als er an dem Bahnübergang einen Fußgänger bemerkte der offenbar die Gleise bei geschlossener Schrankenanlage überqueren wollte. Trotz eingeleiteter Notbremsung wurde der 22-jährige Fußgänger aus Bonn von der Straßenbahn erfasst und ins Gleisbett geschleudert. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Der junge Mann wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Bonner Spezialklinik eingeliefert. Schäden an der Straßenbahn entstanden nicht.

Bei der anschließenden Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln hinzugezogen. Der Straßenbahnverkehr konnte erst um 04.40 Uhr wieder aufgenommen werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallaufnahme dauern an.

(ThoHo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell