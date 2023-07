Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Spiegel-Spiegel Kollision Verursacher flüchtig

Prüm (ots)

Am Mittwoch den 12. Juli 2023, gegen 10:00 Uhr, befuhr ein blauer PKW die Tiergartenstraße in Prüm in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe des Rathauses kollidierte der PKW mit seinem rechten Außenspiegel mit dem Außenspiegel eines geparkten PKW. Der/die Unfallverursacher/in setzte die Fahrt ohne Schadensregulierung fort.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell