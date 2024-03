Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Handfester Streit unter Autofahrern

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (27. März) kam es in Troisdorf-Spich zu einem Streit zwischen Pkw-Fahrern, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Gegen 16:30 Uhr gerieten in der Waldstraße im Bereich der Kreuzung mit der Hauptstraße ein Audi- und ein Opel-Fahrer zunächst in einen verbalen Streit. Die genauen Hintergründe des Streits sind nicht bekannt. Es soll sich um eine Verkehrssituation gehandelt haben. Die beiden Pkw standen dabei in entgegengesetzten Fahrtrichtungen nebeneinander und die Männer stritten zunächst von ihren Fahrersitzen aus miteinander. Dann stiegen beide aus und der 19 Jahre alte Opel-Fahrer schlug dem 56 Jahre alten Audi-Fahrer unvermittelt ins Gesicht. Es entstand eine Rangelei, bei der die zwei Beteiligten zu Boden fielen. Aus dem Wagen des 19-Jährigen stiegen sodann zwei Mitfahrer aus, die nach Zeugenaussagen den Streit schlichten wollten und ihren Fahrer schließlich wieder zum Auto zurückzogen. Alle drei stiegen ein. Der 56-Jährige wollte das Trio dann offenbar am Wegfahren hindern und legte sich auf die Motorhaube des Opels. Dessen Fahrer legte den Rückwärtsgang ein und entfernte sich in Richtung Burgstraße. Dabei fiel der der ältere der Streithähne auf die Fahrbahn. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenaus. Die Polizisten fahndeten nach dem flüchtigen Opel und machten diesen schließlich mitsamt der drei Insassen in der Langbaurghstraße ausfindig. Den 19-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung. (Uhl)

